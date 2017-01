Leonoardo Pieraccioni: "Con Irene solo amici... per ora"

Lo davano già per fidanzato ufficialmente con Irene Balestra, ma Leonardo Pieraccioni sui social frena e si proclama ancora single... per ora. In un post commenta le foto che lo hanno visto molto vicino alla ex del calciatore del Chievo Alessandro Gamberini: “A tutti gli amici e parenti che vedendo delle foto sui giornali mi chiedono se mi son fidanzato rispondo di no! Siamo solo amici come in Harry ti presento Sally!”.

Ma con questo non vuol dire che tra i due non ci sia la possibilità di fare coppia, anzi. Pieraccioni continua: “Se poi,come nel film, tra dieci anni, l'amore dovesse scoccare avvertiremo amici e parenti con grande discrezione e cioè facendo scrivere, da un aereo pilotato da Ceccherini, i nostri nomi nel cielo di Firenze!”. Per ora niente di ufficiale insomma, ma non si sa mai. I paparazzi sono avvisati e dovranno tenerlo d'occhio sempre di più: chissà mai che decidano di far volare l'aeroplanino.



Intanto i fan della coppia Pieraccioni-Torrisi subiscono un brutto colpo. Quanti hanno sperato di rivederli insieme, soprattutto dopo la vacanza di famiglia di quest'estate e le comparsate di Laura con la figlia Martina in occasione dello spettacolo di Pieraccioni con Conti e Panariello, dovranno ricredersi. L'attrice posta video social in cui si diverte in mezzo alla natura tra colline e minitrattori e scrive: “L'albero d'autunno ci insegna qualcosa di prezioso: come lasciar andare le cose...”. Chissà se si riferisce proprio a Leonardo...