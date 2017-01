Lato B in vista e niente mutande, Katie Price torna a far parlare di sé

Impossibile non restare con il lato B al vento con una mise così. Gonnellina scozzese, calze autoreggenti, tacchi alti e camicetta bianca attillata e aperta davanti tanto da mostrare il seno bombastico. Con questa mise audace Katie Price ha presentato la nuova applicazione per smartphone che permetterà ai suoi fan di restare sempre aggiornati sulle sue attività.

Sexy, prorompente, audace, la 37enne, mamma di cinque bambini, Katie Price non smette mai di stupire e far parlare di sé. Diventata famosa per le sue maxi-forme e per gli outfit esageratamente hot, al Central Studio West di Londra ha cattura ancora una volta l'attenzione: "Ho dimenticato le mutande – ha detto – nessuno se ne è accorto".