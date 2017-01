Kourtney Kardashian tutta nuda per spot

Imprenditrice, stilista, modella, la 36enne, mamma di tre figli avuti dall'ex compagno Scott Disick, è sensuale e intrigante: davanti all'obiettivo si mostra in tutta la sua bellezza esplosiva, curve bombastiche e pose a luci rosse.



E se Kourtney appare come mamma l'ha fatta, la quasi mamma bis Kim posa con le dolci curve della maternità e dice che questo non è un periodo facile. Ha messo 23 chili e la bella ereditiera di origini armene confessa, lasciando tutti senza parole: "Non penso che io le gravidanze andiamo d'accordo. Sapete, è difficile per me restare incinta quindi è una benedizione questa, e alla fine posso dire che ne vale la pena mille volte. Non mi sto lamentando, sono semplicemente onesta: la odio. So che le gravidanze non fanno per me. Ho sentito parlare mia mamma e Kourtney di quanto siano fantastiche le gravidanze, ma non è il mio caso e non ho intenzione di sedermi qui mentendo come se fosse la cosa più bella del mondo. E' terribile".