Kim Kardashian, "goodnight" in lingerie

Dopo essersi tuffata nel magico mondo delle bionde, è tornata castana, il fisico bombastico invece non è affatto cambiato. Lei, più sexy che mai, in lingerie in pizzo bianco, inginocchiata sul letto augura la buonanotte ai suoi ammiratori sottolineando un décolleté esagerato e dei fianchi pronunciati. L'hai riconosciuta? E' Kim Kardashian...

"Goodnight", scrive Kim su Instagram. Ma con un'immagine simile prendere sonno ha dell'impossibile. A meno che non appaia in sogno. La moglie di Kanye West, non smette mai di provocare, anche poco prima di andare a letto. E così, con un reggiseno in pizzo che lascia intravedere le forme del prosperoso décolleté improvvisa uno scatto erotico. Inginocchiata sul letto evidenzia le curve dei suoi fianchi ben torniti e delle mutandine in pizzo molto sexy. Con le mani copre le parti intime. Che voglia stuzzicare i suoi follower con quel vedo-non vedo che tanto piace? Fortunato il suo maritino rapper... che può toccare con mano.