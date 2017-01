Irina Shayk e Bradley, primo selfie hot di coppia

Debutto social per Irina Shayk e Bradley Copper. Finalmente la coppia ha vinto gli imbarazzi e ha pubblicato il primo selfie insieme. Anzi, la foto dei due è a dir poco bollente visto che si sono scattati una fotografia mezzi nudi: la modella indossa un costume intero lace up tremendamente sensuale, l'attore è a petto nudo. Irina e Bradley, immersi in una vasca in giardino, si abbracciano appassionatamente.