Ilaria D'Amico-Gigi Buffon,nido d'amore per tre

11:25 - Un nido d'amore per vivere insieme alla sua nuova famiglia. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico vivono distanti: lui il portierone a Torino, lei a Milano. Appena possono si vedono, come dimostrano le foto di Diva e Donna che li ha sorpresi in stazione. Secondo il settimanale la coppia sta cercando una casa tutta loro dove crescere un bambino in arrivo.

Ilaria vive e lavora a Milano, dove c'è anche Pietro, il figlio avuto da Rocco Attisani. Appena può prende il treno e raggiunge il calciatore a Torino, dove vive e si allena con la Juventus e dove vivono anche i suoi due figli Louis Thomas e David Lee, avuti dalla sua ex Alena Seredova. La D'Amico arriva in stazione e in panchina ad aspettarla c'è Gigi. Insieme passeggiano per la città, chiacchierano, si abbracciano. Non si nascondono più e vivono alla luce del sole il loro amore.



Stando a quanto scrive Diva e Donna la coppia starebbe cercando una casa dove riunire la loro nuova famiglia e pare che in arrivo ci sia anche un bebè tutto per loro. Le curve della dolce attesa sarebbero ben nascoste sotto la giacca della conduttrice tv...