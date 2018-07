Ignazio Moser in love con Cecilia Rodriguez: "Vorrei diventare padre"

Di Cecilia, che per Ignazio rappresenta l'amore assoluto, dice di amare “come riesce a farlo innamorare di lei ogni giorno”. E' geloso ma non possessivo: “A me fa piacere se tutti vorrebbero averla, tanto lei vuole solo me...”. E mentre pubblicano cartoline sulla spiaggia incantevole, lui scrive: “Mare o montagna, le cose non cambiano. Ti amo ogni giorno di più”.