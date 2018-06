Cecilia Rodriguez, "in fuga" dalle nozze con Ignazio Moser

Il completino rosa da ciclista c'è, l'entusiasmo un po' meno. Cecilia Rodriguez per la prima volta sale in sella alla bici condividendo così la passione di Ignazio Moser . La sorella di Belen se la cava benissimo tra i monti e non solo resiste alla fatica, ma riesce pure a baciare lo sportivo mentre pedalano. Il loro è un amore travolgente, guai però toccare l'argomento "nozze". Sulle pagine di Nuovo Tv l'ex ciclista confessa: "Cecilia non si vuole sposare".

Si sono innamorati sotto i riflettori del "Grande Fratello Vip" e da quel momento, "tappa" dopo "tappa", hanno costruito un rapporto solido e passionale. Al settimanale Nuovo Tv Ignazio racconta che l'allegria e l'effervescenza contagiosa di Cecilia sono rimaste invariati, anche con la convivenza, e rimangono i lati migliori della sua personalità. "Quello che mi infastidisce di lei - sottolinea - è che è sempre in ritardo". Ma deve pur compensare un difetto di Ignazio che confessa: "Mi bacchetta sempre perché non l'aiuto con le faccende domestiche. Sono disordinato, lascio tutti in giro e questo la fa andare su tutte le furie".



Il loro resta comunque un grande amore e le piccole scaramucce fanno parte della quotidianità. Rispetto e complicità sono gli ingredienti giusti per trascorrere una vita insieme, senza necessariamente andare all'altare. "Per il momento siamo felici così. E non stiamo pensando alle nozze. Il matrimonio non le interessa proprio", conclude l'ex ciclista. Che sia stata scottata dalla separazione della sorella da Stefano De Martino?



Intanto i due continuano a pedalare nella stessa direzione, tra salite e discese, in attesa di un viaggio in bicicletta in Argentina.