31 marzo 2015 I primi topless che sanno d'estate Da Sara Sampaio, Miranda Kerr e Emily Ratajkowski, alle showgirl nostrane come Aida Yespica o Naike Rivelli...Sui social tutte senza reggiseno Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:27 - Mentre sulla spiaggia di Ipanema a Rio de Janeiro le ragazze brasiliane protestano "desnude" contro una legge che vieta di togliere il reggiseno, sui social scoppia un'estate anticipata ... a seno nudo. Dalle bellissime modelle Sara Sampaio, Miranda Kerr e Emily Ratajkowski, alle showgirl nostrane come Aida Yespica o Naike Rivelli, ecco i primi topless della stagione.

Parola d'ordine: niente reggiseno. Che sia, come la splendida Emily Ratajkowski, top polacca di Sports Illustrated, che con le amiche, a seno nudo si crogiola a bordo piscina dando già inizio alla sua estate bollente. O come Miranda Kerr, in topless (coperto dalle braccia) su una bianchissima spiaggia per uno scatto che pubblicizza prodotti organici della Kora Organics, di cui è testimonial.



E ancora la prosperosa Amber Rose sdraiata alle Hawaii completamente nuda (se si esclude un filo interdentale come slip) o Sara Sampaio in compagnia di due pinguini, che cinguetta in topless: "U can come back summer! Really..", estate puoi tornare, davvero.



E poi Kim Kardashian, Sara Tommasi, Naike Rivelli, Natalia Mesa Bush, Joanna Krupa, Miley Cyrus o Lily Aldridge...

Via i vestiti di dosso, o per lo meno via il reggiseno, nell'aria c'è voglia scoprirsi! L'inverno è ormai un lontano ricordo.