Guendalina Tavassi, sexy selfie in body davanti allo specchio

11:49 - Guendalina Tavassi, la concorrente tutta pepe del Grande Fratello 11, regala una carrellata di immagini su Instagram che meritano tutta la nostra attenzione. Cambi d'abito super sexy alternati a esilaranti selfie con il marito Umberto D'Aponte, sposato il 6 aprile del 2013, sono all'ordine del giorno. Bella, dalle curve prosperose, sfoggia il suo sex appeal in body, con tanto di cerniera intrigante sul décolleté.

"Non è un buongiorno senza un selfie", scrive sul social pubblicando un primo piano del suo viso perfettamente truccato. Occhi da cerbiatto e labbra carnose fanno già sognare parecchi fan, ma lei osa molto di più mettendo in evidenza un fisico scolpito a meno di due anni dalla sua seconda gravidanza. Curve straordinarie evidenziate da un look spesso eccentrico, ma di grande impatto. Impossibile non ammirarla con un body sgambato che evidenzia un seno prosperoso e i fianchi magri e nudi o mentre, chinata in avanti, “esibisce” uno stacco di coscia da paura. Insomma, dove c'è uno specchio in casa, ci scappa l'autoscatto intrigante. Che sia dalla stanza di Gaia, la sua primogenita, nata dall'unione con Remo Nicolini, o in camera sua, il risultato non cambia. Bellezza e allegria sono sempre... in primo piano.