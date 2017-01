Guendalina Tavassi, pancino e seno lievitati

"Amici sto x scoppiare. ... ormai manca meno di un mese!!!". Ci siamo, Guendalina Tavassi è arrivata quasi al termine, e lo scatto condiviso sui social lo conferma. L'ex gieffina mostra il suo pancione nudo, che sembra sul punto di esplodere. Anche il décolleté appare generosamente lievitato, mentre per il resto la bella showgirl sembra davvero in gran forma, silhouette impeccabile e gambe fini e sinuose.

Ad essere scoppiata quindi è proprio solo la pancia, come ribadisce su Instagram Guendalina: "È scoppiata #pregnancy#9mesi#ancoraunpochino". L'attesa sta per finire però e l'ex gieffina, già mamma di due bambine, Gaia e Chloe, non sta più nella pelle per la voglia di vedere il nuovo bebè, che questa volta sarà un maschietto. "Sasy", scrive la Tavassi, che sta per Salvatore, il nome del nono paterno.