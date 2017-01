Giulia Bevilacqua, topless e giochi scandalosi

Non è solo un topless, non sono solo i giochi proibiti sulla spiaggia di Formentera, gli scatti di Giulia Bevilacqua pubblicati dal settimanale Diva e Donna sono quelli più scandalosi dell'estate. L'attrice a seno nudo e con cerchietto osé in testa si lascia andare alle acrobazie con gli amici e il siparietto è davvero piccante.

La Giulia che non ti aspetta va in scena sulla spiaggia spagnola dove l'attrice di “Distretto di polizia”, 37 anni, sfoggia il suo fisico esplosivo coperto solo da un mini slip rosso. In testa ha un cerchietto a luci rosse dalle forme hot che indossa con non-chalange davanti ai flash che la immortalano insieme a un gruppo di amici. Potrebbe essere una scena da addio al nubilato.



Il fidanzato della Bevilacqua, Nicola capodanno giornalista, non c'è. L'attrice, che presto sarà in tv nella fiction di Canale 5 “Amore, pensaci tu”, scherza e improvvisa un sexy corpo a corpo sulla sabbia. Topless da dieci e lode e fondoschiena da Oscar nel “reportage” di Diva.