Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti: per loro è sempre "love is in the air"

Di loro si parla poco e a flash e riflettori, specie quando si parla della loro vita privata, sono piuttosto allergici. Ma questa volta i paparazzi non se li sono lasciati sfuggire. E così eccoli Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti super in love in Sardegna. Tanti baci, giochi in acqua effusioni e amore in primo piano.

Altro che crisi! Per molti l'ex velina e l'inviato di Striscia la Notizia sarebbero arrivati ad un bivio dopo quattro anni di fidanzamento: prendere o lasciare. Che in pratica significa o all'altare o l'addio. A giudicare da questi scatti rubati mentre i due sono in vacanza in Sardegna, la terra di provenienza dell'ex velina, non si direbbe proprio. Giorgia e Vittorio sembrano più innamorati che mai, ed è tutta una sequenza di baci, abbracci, tenerezze, effusioni e giochi in acqua. Su Instagram poi la Palmas posta uno scatto al tramonto, bocca bocca con il suo Brumotti e cinguetta: "Noi #amoremio @brumottistar #sunset #ora #love". Più eloquente di così!