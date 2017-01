George Clooney e Amal, Venezia si prepara per il "sì"

27 settembre 2014 George Clooney e Amal,

19:46 - Assediato dai paparazzi, George Clooney fa colazione in compagnia di Cindy Crawford e Rande Gerber, marito della modella e testimone di nozze. Bono Vox è arrivato a Venezia e non è l'unico. Paparazzato, infatti, anche Walter Veltroni, in compagnia della moglie: pare sarà lui a officiare il rito civile. Intanto ci si prepara per tener testa ai fotografi: la passerella dell'hotel Aman è già coperta di drappi scuri...

Amal Alamuddin non si è ancora fatta vedere ma si sa, le spose hanno bisogno di più privacy. Ieri sera però, le foto non sono mancate e i due futuri sposi si sono mostrati davvero raggianti. Il pre-dinner party di Clooney si è concluso all'Hotel Cipriani, dove George è stato paparazzato intento a fumare una sigaretta e divertirsi con gli amici. Amal, avvolta in un abito rosso mozzafiato, si è goduta una serata tutta al femminile...



Dopo la serata di ieri che li ha visti divisi, tutto è pronto per la festa di questa sera. Festa organizzata dall'attore per la sua dolce metà con tanto di omaggio musicale firmato da Nat King Cole. I ben informati, infatti, dicono Clooney abbia scelto di far suonare "When I fall in love" durante la cena all'Hotel Aman. Una serata all'insegna della musica, con tanto di orchestra d'archi e trio jazz: a loro è affidato il compito di cantare una vera e propria serenata alla bella avvocatessa libanese. La festa dovrebbe chiudersi intorno alle 21, in tempo per trasferirsi tutti all'Hotel Cipriani sul'isola di Giudecca. E pare che in tempo per la festa arriveranno sia i Brangelina che Bono Vox...