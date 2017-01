George Clooney e Amal Alamuddin, c'è la firma

09:59 - Finalmente sono arrivati. Amal Alamuddin, in completo bianco con capello a tesa larga e sorriso raggiante e George Clooney, suo marito. Mancava solo la firma per rendere ufficiale questa unione che ha trasformato negli scorsi giorni Venezia in una piccola Hollywood. La sede del comune a Ca' Farsetti era circondata da fotografi, operatori, curiosi e i novelli sposi non si sono ritratti davanti ai flash. Anzi...

Sono state di sicuro le nozze più spettacolari dell'anno. George e Amal hanno anticipato il matrimonio previsto per oggi con un sì a sorpresa sabato sera. E' seguito un mega party con tanti ospiti famosi da Matt Damon a Bono Vox, passando per Cindy Crawford e il marito Rande Gerber. Della festa nessuna immagine, visto che gli sposi hanno venduto l'esclusiva a Vogue America in cambio di un assegno milionario che l'attore devolverà alla fondazione benefica pro-Darfur.



Intanto però spuntano le prime indiscrezioni sul matrimonio da favola.

Festa all’Aman resort, 7 stelle affacciato su Canal Grande, situato nel prestigioso palazzo Papadopoli, dove George e Amal hanno pronunciato il sì alle 20.45. Il personale dell'hotel ha sottoscritto un accordo di riservatezza e ovviamente sono stati messi al bando gli smartphone. Stesso accordo con penale da cinque milioni di euro per chi ha fornito materiale per il mega-party. La cerimonia è stata officiata dall'ex sindaco di Roma, nonché amico di Clooney, Walter Veltroni.



George ha indossato un abito firmato Giorgio Armani e disegnato appositamente per l'attore dallo stilista. La sposa, Amal Alamuddin, invece, un abito bianco di Alexander McQueen.



Per la cerimonia gli sposi hanno voluto rose e peonie con variazioni di colore dal bianco al cipria di Munaretto, azienda floreale di Venezia. La cena di sabato sera è stata preparata dallo chef dell'Aman Riccardo De Prà, pare a base di aragosta, risotto al limone e polenta fritta con funghi. La torta nuziale, invece, è stata realizzata da Roberto Ramperti di Cermenate, pasticciere dei vip (tra le sue “opere d'arte” la torta per il matrimonio di Belen e quella delle nozze Santarelli-Corradi). Il catering è stato curato dalla Federico Salza Catering.



Infine un dono degli sposi per gli invitati: un ritratto privato della coppia incorniciato, con dedica “Siamo così felici che tu sia qui. Hai fatto un lungo viaggio, e faremo in modo che ne sia valsa la pena. Grazie per esserci. Significa molto per noi”.