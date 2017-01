Francesca Chillemi veste di pizzo il pancione

Romantica e sognante, Francesca Chillemi veste il pancione di sei mesi di pizzo nero per una serata mondana milanese. L'attrice, compagna di Stefano Rosso, figlio del patron Diesel Renzo, ha partecipato alla presentazione della collezione Atelier Emé, mostrando le sue dolci curve. Capelli raccolti morbidi sulla nuca, in modo da valorizzare al meglio l'outfit di Francesca, con alcune ciocche libere per incorniciare il volto dolce della ex Miss Italia.

Il parto è previsto per la primavera e la Chillemi è raggiante. “Questo figlio l'abbiamo cercato, non vedevo l'ora di diventare madre" ha detto in una recente intervista a Vanity Fair. La ex reginetta di bellezza e il figlio di Renzo Rosso hanno vissuto la loro storia lontana dalla mondanità: "Lo conosco da anni, ma la scintilla non è scoccata subito.Il nostro è un rapporto che si è costruito nel tempo, scoprendo che avevamo molto in comune, i valori e il desiderio di una famiglia".