Sara Sampaio e le amiche, guarda che yacht super sexy

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Weekend al femminile alle Bahamas. Sara Sampaio, top model dalle forme irresistibili è volata nella località paradisiaca con le sue amiche Roosmarijn de Kok, Sadie Newman, Georgia Fowler... tutte colleghe. Un trionfo di fisici perfetti, costumi sexy e posati hot. Sara, in barca, regala un panorama di spalle da mozzare il fiato con il suo lato b in primo piano, coperto appena da un costume intero sgambatissimo, tondo e sodo. Con questa immagine augura il buongiorno ai suoi follower. Come iniziare bene la giornata...