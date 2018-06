Santo Versace, la villa milanese in vendita a prezzo di saldo: 33 milioni di euro

"Una dimora che può anche essere adibita oltre che a residenza anche a sede di altissima rappresentanza di primarie società". Con questo annuncio viene presentata, sul sito di Coldwell Banker, la villa milanese di Santo Versace, imprenditore e politico fratello di Gianni Versace, stilista assassinato nel 1997 a Miami. La lussuosa struttura è stata messa in vendita a “soli” 33 milioni di euro, il 30% in meno rispetto ai 49 milioni di euro del 2012. Realizzata negli anni '50 da Carlo De Carli e Antonio Carminati in via dei Giardini, nei pressi del Quadrilatero milanese della moda, la villa occupa una superficie di 2.100 metri quadri, suddivisi in quattro piani, con terrazza panoramica di 400 metri quadri, 11 camere da letto e 10 bagni, un garage per 6 auto e, in più, 442 metri quadri di giardino.

(Foto dal portale online di Coldwell Banker)