Riccardo Pagan è partito dall'aeroporto di Venezia diretto a Santo Domingo. Ha portato con sé il tricolore che spera di sventolare se vincerà il titolo di Mister Universo. Laureato in Scienze politiche e azzurro del salto in lungo, Riccardo rappresenterà l'Italia nella finale mondiale del concorso per il più bello. Non parla spagnolo, ma incanterà con il suo fisico e promette di imparare tutto sull'isola caraibica...