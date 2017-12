Melissa Satta e Luca Argentero inaugurano lo shopping di City Life tra i selfie

A Milano, l'altra sera, tra la folla che ha invaso i cento negozi del City Life Shopping District per gli acquisti natalizi, c'erano anche Melissa Satta e Luca Argentero, rispettivamente testimonial e special guest di un brand di gioielli. Per l'attore e la showgirl una marea di fan a caccia di selfie. Luca, elegante e bellissimo, in total look nero con dolcevita e pantalone, si è concesso a tutte le ammiratrici in delirio. La Satta ha incantato tutti con il suo abitino nero sotto il quale si intravedevano le curve del seno.