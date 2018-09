E' trendy e impeccabile Martina Colombari a passeggio per le vie del centro di Milano con un'amica. Con mocassino e borsetta in pendant e un miniabito che mette in luce le sue gambe ancora abbronzatissime, l'attrice cammina a passo spedito evitando di incrociare con lo sguardo lo zoom dei fotografi che invece non perdono occasione per immortalare la sua eleganza.