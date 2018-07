Lato B in primo piano e curve perfette in bella mostra: così Kim Kardashian pubblicizza sui social le sue nuove fragranze. I profumi della socialite hanno avuto un successo stratosferico:

venduti a 45 dollari l'uno, spediti in pacchetti pieni di caramelle, hanno permesso alla celebre statunitense di guadagnare un milione di dollari in un minuto!