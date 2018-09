I Beckham al completo sulla cover di Vogue e Victoria dice: "Io e David più uniti che mai..."

Victoria Beckham celebra 10 anni del suo brand fashion con un ampio servizioa lei dedicato sul patinato magazine Vogue Britain e per l'occasione ingaggia tutta la famiglia, Harper (7 anni), Cruz (13 anni), Romeo (16 anni) e il primogenito Brooklyn (19 anni). Nella foto della cover manca solo David, che compare però poi nello shooting all'interno del servizio. La famiglia è ciò che fa da collante, dice l'ex Spice: "Io e David siamo più forti insieme che come singoli individui, rispettiamo il nostro legame come famiglia, ed è questa la chiave...". Victoria si concede poi anche un backstage revival, in cui si "ritrasforma" in Spice Girl con una tutina in latex da catwoman.