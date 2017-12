Gb, sarà un triste Natale per Meghan Markle: il suo beagle si è rotto le zampe

E' in corso un dramma nella casa britannica di Meghan Markle, l'attrice statunitense promessa sposa del principe Harry. Guy, il beagle che si è portata dagli Stati Uniti, dove invece ha dovuto lasciare alle cure di amici il labrador Bogart, troppo anziano per affrontare il viaggio, si sarebbe rotto le zampe posteriori. Non è chiaro cosa sia successo, secondo The Mail on Sunday: il cane ora è nelle mani del veterinario Noel Fitzpatrick, star televisiva dei programmi dedicati agli animali e famoso per le sue tecniche chirurgiche. Presso il suo studio sarebbero corsi insieme Meghan e Harry, nella speranza di salvare l'animale che con Bogart Meghan chiama "i suoi ragazzi". Secondo fonti a lei vicine, l'ex attrice, testimonial di una campagna sociale per adottare e non acquistare cani, sarebbe "sconvolta" e "molto turbata" e si preannuncia un Natale di lacrime...