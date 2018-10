Francesca Sofia Novello, "il compleanno più bello di sempre" con Valentino Rossi

Festa di compleanno per Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. La modella ha compiuto 25 anni e ha passato, secondo le sue stesse parole, "il compleanno più bello di sempre". L'occasione è stata una festa a Tavullia, regno di Vale, in un bar pizzeria dove ha potuto far festa senza troppi fronzoli ma tutto all'insegna degli affetti e del divertimento. La Novello e Rossi sono venuti ufficialmente allo scoperto ad agosto, quando hanno postato per la prima volta una foto insieme sui social.