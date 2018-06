Aveva detto che sarebbe stata nell'ombra anche se il fidanzato fosse diventato premier. Ora la “first lady” Elisa Isoardi, compagna di Matteo Salvini, è sotto il sole... di Ischia. In posa per la cover del settimanale Gente, mostra tutto il suo splendore in costume da bagno. Forme esplosive e capezzoli a vista per la bella showgirl, che in veste di marinaretta glamour non può certo restare nell'ombra...