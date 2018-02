Eleonora Brigliadori fa ginnastica con la figlia

Lontana per scelta dal mondo dello spettacolo, Eleonora Brigliadori (58 anni) è stata pizzicata da "Diva e Donna" in un parco romano in tuta da ginnastica e capelli raccolti insieme alla figlia Maria Teresa Gilbo. L'attrice, che in una mano tiene una bacchetta che sembra muovere con precisione e nell'altra un libretto, dà il via a una danza particolare. Nota per il suo stile di vita "alternativo" ("Ogni giorno bevo la mia urina: è acqua della vita"), Eleonora sembra sentirsi a suo agio mentre esegue il suo speciale allenamento.