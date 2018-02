Donald cerca la mano di Melania ma... non la trova: il gran rifiuto della first lady davanti ai flash

Il "gran rifiuto" di Melania Trump, di ritorno alla Casa Bianca con il marito presidente dopo una visita in Ohio, non è passato inosservato. Di nuovo. Dopo l'episodio di Roma, infatti, la first lady, con le braccia nascoste sotto uno sfavillante cappotto giallo canarino, appoggiato sulle spalle e in tinta con il maglioncino, rifiuta più volte la mano di Donald Trump. Il tutto sotto i flash impietosi dei fotografi presenti, che avevano immortalato la stessa scena poco prima che la coppia presidenziale salisse sul Marine One alla volta di Washington. Un gesto - reiterato - che denuncia una frizione tra i due, come sottolineano numerosi utenti Twitter. Melania, in particolare, sarebbe "furiosa", perché "Stormy Daniel ha fatto scoppiare il matrimonio". Il riferimento è alle recenti rivelazioni dell'ex pornostar che sarebbe stata pagata dal presidente Usa per tacere sulla loro relazione