Usa, ex pornostar pagata da Trump: "Ci fu una relazione di un anno"

L'ex pornostar Stephanie Clifford, che nel 2016 sarebbe stata pagata 130mila dollari per mantenere il silenzio su un presunto rapporto sessuale con Donald Trump, sostiene di aver avuto in realtà una relazione con il presidente Usa per quasi un anno. Il primo incontro, racconta alla rivista "Slate", sarebbe avvenuto nel 2006 in Nevada, quando Trump era già sposato con Melania. I due si sarebbero poi visti a New York e Los Angeles.