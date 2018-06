"I miei bambini Eva e Mateo festeggiano il loro primo compleanno oggi! Congratulazioni, miei cari figli!", è la dedica social di Cristiano Ronaldo a cornice di un scatto della famiglia al completo. Per i gemellini, una festa allegra per pochi intimi, con tanto di festoni e coroncine colorate. Tanti bambini, i fratelli dei festeggiati e Georgina Rodriguez in splendida forma. Ma del fuoriclasse non c'è traccia.