Claudio Marchisio, relax sotto il sole di Ibiza con la bella moglie e i compagni di squadra

Meritato relax e divertimento per Claudio Marchisio, che volato a Ibiza qualche giorno fa per festeggiare dieci anni di matrimonio e la vittoria in Campionato, si gode il sole e il mare con la bella moglie Roberta Sinopoli e alcuni compagni di squadra. In spiaggia, nel prestigioso Beach Club, ci sono anche Andrea Barzagli con la moglie Maddalena Nullo, il portiere Marco Storari e Veronica Zimbaro, il calciatore juventino Stefano Sturaro con Federica Pignotti e molti altri...