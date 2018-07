Charlotte Casiraghi, bellissima e col pancione lievitato ad un concorso ippico

Incantevole e col pancione sempre più in vista Charlotte Casiraghi ha partecipato per due giorni consecutivi al Jumping International de Monte-Carlo, annuale e prestigioso concorso ippico di salto. La 31enne, già mamma di Raphaël, 4 anni, avuto dall’attore francese Gad Elmaleh è in attesa del secondo figlio dal suo attuale fidanzato, Dimitri Rassam. Bellissima, anche se sempr eun po' triste e malinconica, Charlotte è apparsa prima accanto alla madre la principessa Carolina di Hannover e il secondo giorno accanto al Principe Alberto per premiare la squadra della federazione equestre del Principato di Monaco che è arrivata per prima.