Cecilia Rodriguez sfida Belen a suon di bikini

Il bikini giallo è il suo preferito. Lo ha sfoggiato in vacanza in Sardegna e lo ha rispolverato per le Baleari. I selfie e i video con questo costumino succinto risaltano il suo fisico e l'abbronzatura. E così Cecilia Rodriguez sfida a suon di curve la sorella Belen. Entrambe sono a Ibiza, ma ognuna ha la sua villa e la sua crew, salvo poi ritrovarsi per cene di famiglia con mamma Veronica e papà Gustavo (anche loro riuniti sull'isola per le vacanze)...