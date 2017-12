Alice Campello: "Alvaro Morata sarai il papà migliore"

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Gli indizi c'erano già tutti ( e Tgcom24 li aveva intercettati ), ma ora dal profilo social di Alvaro Morata e Alice Campello arriva la conferma ufficiale: la cicogna è in volo. Il calciatore del Chelsea e la blogger veneziana aspettano il loro primo figlio. Dopo le nozze sontuose dello scorso giugno, la coppia allarga la famiglia. In uno scatto lui bacia il pancione di lei e annuncia la lieta novella. "Sei la mia felicità, il marito migliore che potessi desiderare... sei il mio rifugio, la mia casa, la mia gioia, la mia famiglia... e sono sicura che sarai il miglior papà che esiste. Ti amo che mi scoppia il cuore @alvaromorata” scrive la Campello emozionata. “La prima volta che ti ho visto, sapevo che saresti diventata la madre dei miei figli e sono sicuro che sarai la mamma più bella, dolce e buona di questo mondo. Non posso amarti di più” replica lui.