Non è un pomeriggio di pioggia milanese a scoraggiare lo shopping di lusso di Alena Seredova, pizzicata nel quadrilatero della moda in compagnia di un'amica. Scarpe da tennis, look total black e uno spolverino militare per la ex signora Buffon che, prima di rientrare in hotel, entra in una nota boutique in via Montenapoleone.