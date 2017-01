Festa della mamma, quante cicogne!

11:33 - Barbara Chiappini sarà mamma tra pochi giorni, tra qualche mese toccherà invece ad Elisabetta Canalis. Secondogenito in arrivo anche per Luisa Ranieri. Cicogne non confermate invece quelle di Charlotte Casiraghi e dell'ex gieffina Cristina Del Basso. Nel giorno della festa della mamma esplodono i pancioni delle vip.

L'annuncio a sorpresa di Elisabetta Canalis è arrivato pochi giorni fa. Un messaggio urbi et orbi quello della ex velina che ha condiviso sui suoi social un video in cui scherzando con un finto pancione annunciava la lieta novella. “Io e Brian aspettiamo una bambina” ha cinguettato. Secondogenito in arrivo, invece, per Barbara Chiappini al nono mese di gravidanza e Luisa Ranieri.



Un maschietto dopo Sveva Lucia, di un anno. "Ho sempre sognato di metter su famiglia e ora che sto per dare un fratellino a Sveva il cerchio si chiude e il mio sogno si realizza", ha detto la Chiappini, 40 anni, a "Settimanale Nuovo". Nuova cicogna in volo anche per Luisa Ranieri. L'attrice e Luca Zingaretti, dopo Emma, 4 anni, aspettano un altro bambino. "Ormai ho 41 anni e non avevo più questi pensieri - ha detto la Ranieri - Ora sono al quinto mese".



Secondo il settimanale "Chi" anche l'ex gieffina dalle curve bombastiche Cristina Del Basso è in dolce attesa. Mentre un pancino sospetto è spuntato a Charlotte Casiraghi...