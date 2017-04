Federica Riccardi, guarda che tenero allattamento social

Allattamento social per consolare il piccolo Leonardo dopo il suo primo vaccino. Federica Riccardi, moglie del calciatore Alessio Cerci, condivide con i follower la tenera immagine in cui il bebè si tranquillizza tra le sue braccia. Poi la neomamma si dedica a qualche esercizio fisico in casa: tra addominali e squat è già tornata in perfetta forma fisica.

Federica si aggiunge alla lunga lista delle mamme vip che condividono sui social la poppata. Prima di lei, tra tante, anche Bianca Balti, Veronica Maya ed Eva Riccobono. Già in ospedale a poche ore dalla nascita di Leo, avvenuta il 20 gennaio, aveva postato uno scatto in cui ammirando il suo bambino attaccato al seno cinguettava: "Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo promessi AMORE ETERNO". A distanza di pochi mesi la signora Cerci lo consola dopo la sua prima vaccinazione.



Alessio e Federica si sono uniti in matrimonio il 4 giugno del 2015 e nel luglio del 2016 hanno annunciato sui social l'arrivo della cicogna “La famiglia è dove la vita ha inizio e l'amore non ha fine . Baby Cerci in arrivo”, svelando le curve materne di Federica.