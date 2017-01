Alessio Cerci e Federica Riccardi, primo figlio in arrivo

“La famiglia è dove la vita ha inizio e l'amore non ha fine . Baby Cerci in arrivo”. Così Federica Riccardi e Alessio Cerci annunziano via social l'arrivo del loro primo figlio. Una foto li ritrae insieme al tramonto eleganti e bellissimi, mano nella mano: lei in abito supersexy con seno e pancino in evidenza. Con tenerezza tiene tra le mani il ventre e sorride vicina al calciatore.