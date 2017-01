Federica Nargi, passeggiata in centro con un miniabito mozzafiato

13:22 - Miniabito nero mozzafiato, calze coprenti e pellicciotto corto aperto. Federica Nargi, a passeggio per le vie del centro di Milano in compagnia di un amico, scruta le vetrine e si concede un caffè veloce al bar. L'ex velina, fidanzata di Alessandro Matri, in total black sembra una vera "sciuretta".

Testimonial di una nota marca di costumi e di vari brand d'abbigliamento, la camaleontica Fede si concede anche uno stile personale per un'uscita nel quadrilatero della moda. Bellissima, con un filo di trucco e un abitino in maglina che lascia scoperte le sue gambe e che evidenzia un tonico lato B, mette in luce una silhouette impeccabile. Nonostante continui a sottolineare che sia una buona forchetta.



Sorridente e di buon umore cammina chiacchierando con un amico fino a raggiungere un bar per un caffè gustato al volo. Per nulla intimidita dalle temperature milanesi lascia il pellicciotto aperto e, senza batter ciglio, prosegue a passo spedito per la sua strada.



Promossa a pieni voti anche vestita, non si dimentica con facilità il suo album di viaggio alle Maldive insieme al fidanzato Matri, il suo più stretto marcatore. Con un costumino giallo metteva in luce addominali e gambe scolpite e un décolleté invidiabile.