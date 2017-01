Fanny Neguesha, il cuore è sempre nel pallone: eccola con Cheikhou Kouyaté

Balotelli addio. Proprio mentre SuperMario firma il suo ritorno nel Milan, Fanny Neguesha si mette a tifare per un altro calciatore. La bella modella, ex dell'enfant terrible del pallone, farebbe infatti coppia fissa con un altro calciatore, Cheikhou Kouyaté , centrocampista del West Ham e della Nazionale Senegalese, come rivela in esclusiva il settimanale " Chi ".

Il settimanale pubblica anche le prime immagini della showgirl con il calciatore senegalese. Pochi giorni fa alcune foto postate sul profilo Instagram di Fanny avevano fatto sospettare un... cambio di squadra. In uno scatto infatti la modella belga indossava la maglia azzurra degli Hammers, proprio dopo aver assistito alla loro sconfitta contro il Bournemouth.



Poi, in un'altra foto, si vedeva una torta decorata con la maglia numero 8 di Kouyaté e la scritta: "Best friend for Life" accompagnata da tanti cuoricini. E non è tutto. Sul profilo Instagram di Kouyaté ecco comparire la foto di Fanny proprio come immagine principale e poi insieme a lui poco sotto. Tutti indizi che sembrerebbero mettere definitivamente Balotelli nel cassetto del passato, mettendo la parola fine a una delle storie d'amore più tormentate del calcio italiano.