Emma Marrone, trasloco triste in solitudine

Trasloco triste e tormentato per Emma Marrone, che dopo l'ennesimo flop sentimentale ricomincia... da una nuova casa. Eccola negli scatti di Diva e Donne mentre sposta materassi e mobili nell'appartamento romano dove andrà a vivere. Da sola. A quanto pare la cantante è tornata single. La sfortuna in amore sembra perseguitarla e dopo De Martino e Bocci anche Borriello non si è rivelato l'anima gemella che lei aspettava.... Lei però non si perde d'animo e continua ad attendere, come scrive su Instagram: "Tutto arriva per chi ha la pazienza di aspettare...".

Accavallo le gambe e forse dormo tranquilla.. Qualcosa mi stupirà .. Qualcosa mi renderà felice .. Qualcosa "darà un senso a tutto questo mio vagare". Un messaggio triste ma al tempo stesso pieno di speranza, che la bionda star salentina ha affidato ai social, certa di trovare conforto nei suoi tantissimi follower.



Dopo un'estate a "yo yo", tra continui alti e bassi con Fabio Borriello, la storia d'amore sembra essere naufragata. Pochi intensi mesi di passione e poi di nuovo da sola. Sembra essere vittima di un sortilegio la povera Emma, che accumula successi con le sue canzoni, ma detiene, forse, anche il record di flop sentimentali così ravvicinati.



Lei però non si abbatte, come racconta sul suo profilo Instagram: "Arrivano i confronti, le parole, le soddisfazioni,arrivano le pacche sulle spalle,i complimenti, le belle notizie.. Arrivano quando meno te l'aspetti,quando dormi in una casa in affitto che non è la tua, arrivano quando ti manca casa tua e ti manca tutto il tuo mondo,ti mancano le tue certezze,le tue abitudini, il rumore del frigorifero e il profumo delle piante in giardino quando piove. Non c'è un posto o un momento preciso.. Arrivano e basta le sensazioni .. Arrivano e tu sei lì che le afferri e te le metti in tasca per non perdere più e per non dimenticarle distrattamente da qualche parte. Accavallo le gambe e forse dormo tranquilla.. Qualcosa mi stupirà .. Qualcosa mi renderà felice .. Qualcosa darà un senso a tutto questo mio vagare .. Qualcosa mi farà sentire migliore e a volte unica .. Qualcosa c'è sempre .. Bisogna solo saper aspettare !".



Cade e si rialza Emma, apparentemente più forte di prima. E in uno scatto appena pubblicato rieccola sexy e femminile più che mai, tubino nero, scarpe altissime e capelli mossi che le coprono il viso. Di nuovo sul mercato.