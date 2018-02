Elisabetta Gregoraci, compleanno con il suo amore

Torta e biscottini a forma di cuore per Elisabetta Gregraci che festeggia 38 anni a casa con il suo Nathan Falco . La showgirl, fresca di separazione da Flavio Briatore , si gode le attenzioni del suo bambino che spegne con lei la candelina e le scocca un bel bacio sulla guancia. Intanto "Chi" mostra le immagini della showgirl in incognito a Parma dove vive l'imprenditore Francesco Bettuzzi .

Allo scoccare della mezzanotte è Nathan Falco il primo uomo, e il più importante, a celebrare il compleanno di Eli. Con una torta al cioccolato e fragole a forma di cuore il bimbo va incontro alla sua mamma e la serata si carica d'amore. La showgirl che proprio a fine dicembre ha trovato un accordo con Briatore per la separazione, prima di spegnere la sua candelina ha espresso il suo desiderio, che ovviamente ha tenuto per sé.



Chissà se riguarda la sua sfera sentimentale visto che proprio di recente è stata pizzicata in Emilia Romagna dove è di casa Bettuzzi, proprietario di un'azienda di cosmetici di cui la Gregoraci è testimonial. Dalle immagini del settimanale di Alfonso Signorini si intravede la showgirl intenta a coprirsi mentre Francesco le si avvicina cauto sfidando con lo sguardo lo zoom dei paparazzi. I due solo poche settimane fa sono stati pizzicati insieme a Roma, sotto casa dell'ex signora Briatore.