Elisabetta Gregoraci, ecco l'uomo del mistero

In total black con gli occhiali da sole a coprire il viso, Elisabetta Gregoraci , da poco separata da Flavio Briatore , è stata pizzicata nella capitale da "Chi" in compagnia di Francesco Bettuzzi , imprenditore parmense di un'azienda cosmetica di cui la showgirl è testimonial. I due hanno un rapporto di lavoro da due anni, ma è anche vero che si vedono molto spesso...

Camminano nella stessa direzione Elisabetta (37 anni) e Francesco (42). Chiacchierano, sorridono, ma tengono le distanze di "sicurezza". Lui, Bettuzzi, è un manager di bella presenza, amante dello sport e appassionato di bicicletta. E proprio di recente abbiamo visto Elisabetta in sella a una fat bike sulla neve. Indizio che potrebbe far pensare che i due abbiano trascorso qualche giorno insieme ad alta quota. Anche se a confermare che nel suo cuore non ci sia nessuno è stata proprio la Gregoraci ai microfoni di Valerio Staffelli: "No assolutamente no. Nessuno spasimante", ha sottolineato.



Intanto il settimanale di Alfonso Signorini ha pizzicato la showgirl e l'imprenditore insieme vicino casa della Gregoraci a Roma sottolineando che i due entrano ed escono dal palazzo sempre separati. E pare inoltre che anche la showgirl calabrese si sia concessa qualche trasferta a Parma sotto mentite spoglie...