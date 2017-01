Elisabetta Canalis, il pancino lievita sotto la maglietta

Voglia di vacanza per Elisabetta Canalis, che è tornata nella sua Sassari con il marito Brian Perri. Sole, passeggiate e tanto relax per la futura mamma, che non rinuncia allo sport e si mantiene in forma con il pilates mentre il pancino lievita sotto la canottiera. Ad Hollywood è già iniziata la caccia per accaparrarsi una foto delle forme morbide di Eli, che ora non ha più bisogno di nascondersi e può godersi la gravidanza alla luce del sole.