Elisabetta Canalis, di nuovo in forma a una settimana dal parto

"Backontrack! Hiking again! E si riparte" Remiseenforme, grazie al mio trainer personale" Elisabetta Canalis è tornata a casa dall'ospedale solo qualche giorno fa. La sua piccola Skyler Eva ha poco più di una settimana ma la showgirl è già in pista. Letteralmente parlando. In tenuta sportiva riecco l'ex velina sulle colline di Los Angeles mentre si allena. La pancia non c'è più, la forma è di nuovo perfetta... I miracoli delle neo mamme vip!

Che alla linea e alla forma impeccabile la signora Perri/Canalis ci abbia sempre tenuto molto, lo aveva dimostrato anche prima di partorire. Instancabile e iperattiva fino a poche settimane prima di dare alla luce la sua prima bambina, tra camminate in collina e esercizi ginnici. E adesso rieccola come se nulla fosse successo. Presto forse la vedremo anche insieme alla piccola, a cui cercherà di trasmettere l'amore per lo sporto. Per ora Eli ci tiene a sottolinearlo ai suoi follower, che hanno da poco toccato il milione: sono tornata, e non ho nessuna intenzione di fermarmi!