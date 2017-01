Elisabetta Canalis, che sia in camminata o a letto il pancino è sempre nudo

Al fitness e al movimento non rinuncia nemmeno al settimo mese la bella ex velina, che con il cugino in visita a Los Angeles e gli inseparabili Pieri fa trekking sulle colline californiane in tenuta ginnica: "Scarpinando con mio cugino @antbass85 direttamente da Sassari!!!With my cousin Antonio from Sardegna ! #LA @i_pieri #hiking ciaoooooo #PaseoMiramar". Canottiera rosa con pancino scoperto e ben in vista e shorts, che mostrano le gambe toniche e un corpo, che, ad eccezione della pancia, non è cambiato affatto ed è rimasto super in forma. Poi su Twitter rieccola a letto per il buongiorno, avvolta dalle lenzuola, pancione e seno nudi... una futura mamma tutta sensualità e dolcezza.