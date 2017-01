David Beckham appende le mutande al chiodo

13:49 - L'anno scorso ha appeso al chiodo le scarpette da calcio, adesso è la volta delle mutande. David Beckham, 39 anni, ha deciso che non poserà più come modello per l'intimo da uomo. Lo ha dichiarato al magazine AnOther Man, in cui appare in un servizio fotografico di Collier Schorr tutto vestito e dice: "Sto invecchiando, ho quattro figli, non sono sicuro che siano in tanti a volermi vedere in mutande ancora per molto. Fisicamente sono ancora a posto, ma tra poco la gente si chiederà, ancora lui? Non è ora di smettere?".

E così le ammiratrici e gli ammiratori del bel calciatore, che dopo aver posato per Armani ha lanciato una sua linea di biancheria in collaborazione con H&M, dovranno presto fare a meno delle sue sexy campagne pubblicitarie in cui appariva semi nudo, mostrando il suo fisico statuario e tatuato. Beckham, che in molti definiscono una delle tre personalità più significative del Regno Unito, dopo Shakespeare e la Regina Elisabetta II, ha anche ammesso: "Posare senza vestiti è snervante, ma è una cosa che ti mette di fronte a te stesso". In futuro insomma ci si dovrà accontentare di vederlo posare con i vestiti addosso, a godere delle sue nudità sarà solo la moglie Victoria.