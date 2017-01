Da Eleonora Pedron a Nina Moric, ecco un lungo elenco delle star troppo magre

Con l'acqua che le arriva alle ginocchia, Eleonora Pedron, in una località paradisiaca si mostra felice in bikini. Profilo filiforme, costole in primo piano e ossa del bacino sporgenti per la compagna di Max Biaggi che appare più magra che mai. Ma come lei sono tante le vip che evidenziano una silhouette "da paura": Letizia Ortiz, Nina Moric, Angelina Jolie e...

E' di pochi giorni fa l'immagine di un'Angelina Jolie sempre più magra. A Londra, in occasione della prima del film "Unbroken" si è presentata con il volto e il collo scavati e le braccia ossute, particolare che i suoi fan avevano notato già da qualche settimana. Che sia colpa della crisi con Brad Pitt?



Anche la nostra Martina Colombari, attenta all'alimentazione e all'attività fisica, l'anno scorso è stata protagonista di un dibattito sulla sua eccessiva magrezza dopo aver postato immagini in cui appariva pelle e ossa in costume. Stesso "problema" per la modella Nina Moric. Gambe e braccia ossute e viso scheletrico. Linee spigolose pure per l'ex moglie di Enrico Mentana, Michela Rocco di Torrepadula.



Spaventosa la regina di Spagna, Letizia Ortiz. Magrissima, al limite dell'anoressia evidenzia gambe e braccia scheletriche e un viso tirato. E' da anni che si parla di ipotetici disturbi alimentari della consorte del re Filippo VI. Oltreoceano si parla di "skinny Hollywood". Star troppo magre sul red carpet come Cara Delevingne e Nicole Richie fanno seriamente discutere.



Nel mirino delle star "pelle e ossa" sono finite anche Anna Safroncik e la modella Eva Herzigova.