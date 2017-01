18 maggio 2015 Claudia Galanti, topless e lato B a bordo piscina La showgirl paraguaiana posta uno scatto mozzafiato in bianco e nero da Porto Cervo in Sardegna Tweet google 0 Invia ad un amico

10:36 - "ME FUI !!! BASTA #vacanza #sardegna #portocervo #sole #mare" cinguettava pochi giorni fa Claudia Galanti sul suo Instagram, valige a seguito. Poi rieccola in tanga e topless in uno scatto in bianco e nero ripresa da dietro a bordo piscina... Location: Porto Cervo. "Alone" scrive la showgirl paraguaiana... "da sola".

Bellissima e... a nudo, come ai vecchi tempi, prima della tragedia che l'ha colpita a dicembre con la morte improvvisa della piccola Indila, la terzogenita avuta da Arnaud Mimran. Una tragedia che Claudia non ha sicuramente ancora superato e che forse non potrà mai essere superata, ma che sta facendo piano piano posto all'esigenza id riprendersi in mano la propria vita. Per i due figli rimasti, Liam e Tal Harlow, ma anche per se stessa. E così la parola "Alone" a commento dello scatto in bianco e nero, in topless a Porto Cervo in Sardegna, meta di tante vacanze passate con Arnauld, acquista maggiore significato. Si ricomincia. Con i pomeriggi passati al parco giochi e alle giostre insieme ai bambini, qualche uscita insieme alle amiche, Tommaso Buti, il compagno che non l'ha mai lasciata sola un istante dal giorno della disgrazia... ma anche da sola, perché per imparare a superare o almeno a convivere con il dolore bisogna prima di tutto imparare a stare con stessi e far affidamento solo sulle proprie forze.