Claudia Galanti, ritorno social con Indila nel cuore e... tatuata sul braccio

10:36 - Con Indila tatuata nel cuore e... adesso anche sul braccio, Claudia Galanti torna su Instagram, a quattro mesi dalla morte della sua terzogenita e mostra il suo nuovo tattoo dedicato alla figlia scomparsa: "I hold your hand for such a short time but you are in my heart forever .... #Indila #tattoo #missumylove", scrive.

“Ho tenuto la tua mano per un tempo così breve, ma resterai nel mio cuore per sempre”, è la frase che accompagna lo scatto, il primo e unico del nuovo profilo social aperto dalla showgirl paraguaiana. Che torna, piano piano a vivere. O almeno ci prova. Pochi giorni fa i fotografi l'avevano immortalata al luna park con i figli e l'amica Raffaella Zardo, che non l'ha mai lasciata sola un istante, da quando, a dicembre, la tragedia della morte della piccola Indila si è abbattuta sulla vita della Galanti e del compagno Arnaud Mimran.



Da allora comunicazioni interrotte, social chiusi, silenzio, dolore, Mimran nei guai con la giustizia, desiderio di farla finita per Claudia, come ha raccontato lei stessa. Adesso questo scatto, il nome della piccola tatuato sul braccio, un timido rientro sui social, gli altri due figli di cui occuparsi e per i quali continuare a vivere. Un cammino difficile, lungo il quale fino a poco tempo fa l'aveva sostenuta anche il nuovo compagno Tommaso Buti. Poi qualcuno ha parlato di un litigio nella notte, di rottura. Non si sa altro. Quel che è certo è che un dolore come quello della perdita di un figlio non si cancella, si tatua nell'anima e lì resta, per sempre. Nonostante la vita, prima o poi debba ricominciare.